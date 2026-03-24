В Госдуме поддержали мнение о вреде использования гаджетов детьми

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Постоянное использование гаджета трёхлетним ребёнком наносит урон психологическому развитию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что использование гаджетов маленькими детьми негативно влияет на их психологическое развитие. По его мнению, нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон.

"Сергей Сергеевич Кравцов поднял важную тему – она касается каждой семьи, где растут дети. Полностью разделяю его тревогу: когда трёхлетнему ребёнку постоянно дают гаджет, чтобы он "не мешал", это наносит урон психологическому развитию. В этом возрасте смартфон не должен заменять живое общение, игры, прогулки. Бесконтрольное погружение в цифровую среду – серьёзный фактор риска", - сказал Метелев

По его словам, бесконтрольное погружение в цифровую среду является серьёзным фактором риска. Но он также добавил, что когда ребёнок идёт в школу, начинает заниматься в кружках, гуляет с друзьями, возвращается домой самостоятельно, он должен быть на связи с родителями.

"Здесь вопрос в воспитании осознанного отношения к цифровой среде. Наша задача – научить детей критически мыслить, распознавать манипуляции в сети, отличать безопасный контент от опасного. И делать это нужно с раннего возраста, чтобы к подростковому периоду у детей уже было внутреннее "противоядие". Именно на это нацелен принятый в первом чтении законопроект о профилактике киберпреступлений. Мы впервые закрепляем это направление как приоритет и вводим информирование о цифровой безопасности для россиян всех возрастов", - отметил глава комитета.

Метелев сообщил, что вместе с Минпросвещения и "Движением Первых" уже были сделаны первые шаги: открытие "Школы кибербезопасности", которая охватит более 2 миллионов детей. По его словам, ребята будут учиться не только защищать себя, но и помогать друзьям, а самые подготовленные станут киберволонтёрами, наставниками для сверстников.

"Но одних детских программ недостаточно. Критическое мышление формируется и дома. Нужно готовить родителей", - отметил он.

По его словам, зачастую именно родители, сами того не осознавая, покупают детям то, что потом становится орудием угрозы, или просто не знают, как настроить "родительский контроль".