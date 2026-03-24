Госдума одобрила проект о противодействии киберпреступлениям

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о профилактике противодействия киберпреступлениям.

Проектом предлагается дополнить ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" новым пунктом, предусматривающим включение в перечень основных направлений профилактики правонарушений такое направление, как противодействие правонарушениям в сфере компьютерной информации, а также совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, выявление и устранение причин и условий их возникновения.

Как отметил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике и соавтор проекта Артем Метелев , законопроект предусматривает три принципиальных изменения.

"Первое - киберпреступления закрепляются в статье 6 закона № 182 ФЗ как отдельное направление профилактики. Это даёт регионам правовую основу для разработки собственных программ", - сказал он журналистам.

Вторым изменением, по словам Метелева, является появление обязанности у федеральных ведомств и региональных властей системно информировать граждан о цифровой безопасности не только в школах и вузах, но и через максимально "широкие" каналы: от квитанций ЖКХ до смс-информирования и работы с риэлтерами.

"Третье - совместно с Минцифры и Минпросвещения прорабатываются конкретные формы информирования и полномочия участников системы профилактики. Уже в текущем году пилотные регионы начнут разрабатывать свои программы", - добавил политик.

По словам парламентария, после принятия законопроекта в школах, колледжах и вузах появятся специальные уроки и программы, а родители будут получать разъяснения через родительские комитеты.