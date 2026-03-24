Госдума одобрила проект о противодействии киберпреступлениям - РИА Новости, 24.03.2026
15:40 24.03.2026
Госдума одобрила проект о противодействии киберпреступлениям
Госдума одобрила проект о противодействии киберпреступлениям - РИА Новости, 24.03.2026
Госдума одобрила проект о противодействии киберпреступлениям
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о профилактике противодействия киберпреступлениям. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:40:00+03:00
2026-03-24T15:40:00+03:00
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Госдума одобрила проект о противодействии киберпреступлениям

Госдума в первом чтении одобрила проект о противодействии киберпреступлениям

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о профилактике противодействия киберпреступлениям.
Проектом предлагается дополнить ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" новым пунктом, предусматривающим включение в перечень основных направлений профилактики правонарушений такое направление, как противодействие правонарушениям в сфере компьютерной информации, а также совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, выявление и устранение причин и условий их возникновения.
Как отметил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике и соавтор проекта Артем Метелев, законопроект предусматривает три принципиальных изменения.
"Первое - киберпреступления закрепляются в статье 6 закона № 182 ФЗ как отдельное направление профилактики. Это даёт регионам правовую основу для разработки собственных программ", - сказал он журналистам.
Вторым изменением, по словам Метелева, является появление обязанности у федеральных ведомств и региональных властей системно информировать граждан о цифровой безопасности не только в школах и вузах, но и через максимально "широкие" каналы: от квитанций ЖКХ до смс-информирования и работы с риэлтерами.
"Третье - совместно с Минцифры и Минпросвещения прорабатываются конкретные формы информирования и полномочия участников системы профилактики. Уже в текущем году пилотные регионы начнут разрабатывать свои программы", - добавил политик.
По словам парламентария, после принятия законопроекта в школах, колледжах и вузах появятся специальные уроки и программы, а родители будут получать разъяснения через родительские комитеты.
"Для широкой аудитории — смс-информирование от сотовых операторов, регулярные оповещения в национальном мессенджере МАХ и на "Госуслугах". Для пожилых — отдельные форматы: информирование в банках, отделениях Пенсионного фонда и МФЦ", - уточнил он.
