В Госдуме предложили регулировать использование ИИ-изображений в рекламе
2026-03-24T15:31:00+03:00
В ГД предложили регулировать использование ИИ-изображений в рекламе косметологии
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил законодательно отрегулировать использование ИИ-изображений в рекламе медицинских и косметологических услуг, если они не сопровождаются четкой маркировкой.
"Когда клиника в рекламе показывает фото, сгенерированные нейросетью, это прямой обман. Человек платит деньги, ожидая увидеть в зеркале ту картинку, которую ему нарисовали. А результат оказывается иным. И это не просто маркетинговая хитрость, это риск: пациент может согласиться на процедуры, которые ему не нужны или даже противопоказаны, потому что его ввели в заблуждение. Мы должны законодательно отрегулировать использование ИИ-изображений в рекламе медицинских и косметологических услуг, если они не сопровождаются четкой маркировкой, что это не реальный результат", - сказал Свищев
по итогам круглого стола "Регулирование косметологической сферы в России
: правовые рамки, риски и возможности для бизнеса".
Парламентарий отметил, что честность в рекламе - часть безопасности.
Он также обратил внимание на проблему квалификации специалистов. По его словам, в России сегодня тысячи врачей-косметологов, но система повышения квалификации и контроля качества их работы требует совершенствования. Кроме того, нередки случаи, когда процедуры проводятся людьми без медицинского образования, а пациенты потом расплачиваются за это своим здоровьем.
Свищев добавил, что будет создана рабочая группа по разработке предложений для законодательного регулирования косметологической сферы. Депутат уточнил, что в планах подготовка поправок в профильные законы, а также инициатив по усилению контроля за продажей инъекционных препаратов через интернет и ужесточению требований к квалификации специалистов.