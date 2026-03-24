ГД утвердила запрет испытательного срока для женщин с маленькими детьми

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить запрет на испытательный срок при приеме не работу для женщин с детьми до трех лет.

В настоящее время такой запрет закреплен в ТК РФ и действует в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.

Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

В документах к проекту отмечается, что период воспитания ребенка до трёх лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.

Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период, по мнению авторов, создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.