В ГД предлагают направлять средства иноагентов на ремонт ДК в малых городах

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать иноагентов перечислять не менее 10% своих доходов на ремонт и реновацию домов культуры в сельской местности и малых городах, соответствующее обращение в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.

В письме отмечается, что в рамках госпрограммы "Развитие культуры" реализуется федеральный проект, направленный на модернизацию муниципальных библиотек, реновацию домов культуры и создание современных культурных пространств. Однако на практике объемы финансирования капитального ремонта и обновления материально-технической базы этих учреждений остаются ограниченными. По словам Слуцкого , многие дома культуры, особенно в сельской местности, продолжают функционировать в зданиях с устаревшей инфраструктурой, что сдерживает развитие творческих коллективов и снижает доступность культурных мероприятий для населения.

ЛДПР предлагает рассмотреть целесообразность установления обязанности отдельных правообладателей перечислять обязательные взносы в размере не менее 10% от полученных доходов в пользу проектов, направленных на ремонт и реновацию домов культуры в сельской местности и малых городах, обновление их материально-технической базы для проведения культурных мероприятий на современном уровне", - сказано в документе.

В число таких субъектов предлагается включить правообладателей, связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении России , а также лиц, признанных иноагентами в соответствии с действующим законодательством.

Уточняется, что такие взносы должны списываться со счетов типа "О" и специальных счетов иноагентов в целях обеспечения прозрачности и целевого использования средств.