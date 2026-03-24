01:07 24.03.2026
В Госдуме предложили ввести дополнительное пособие для молодых семей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести дополнительное единовременное пособие до десяти региональных прожиточных минимумов при... РИА Новости, 24.03.2026
В Госдуме предложили ввести дополнительное пособие для молодых семей

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести дополнительное единовременное пособие до десяти региональных прожиточных минимумов при рождении ребёнка для молодой семьи.
Официальное обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Госдуме рассказали, для кого выгоднее единое пособие
9 марта, 16:38
"Предлагается установить дополнительное единовременное пособие при рождении ребёнка молодой семье при соблюдении следующих условий", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил условия для такого пособия. Во-первых, по его словам, возраст единственного родителя или обоих родителей на дату рождения ребёнка не должен быть выше 36 лет, во-вторых, семья должна иметь статус малообеспеченной, то есть среднедушевой доход не должен превышать установленную в регионе величину прожиточного минимума на душу населения.
"Конечно же, размер пособия должен зависеть от количества детей в семье. При рождении первого ребёнка предлагаем выплачивать пять прожиточных минимумов, за второго ребёнка – семь, за третьего и каждого последующего ребёнка – десять прожиточных минимумов", - уточнил лидер партии.
"Демографическая ситуация требует расширения адресных мер поддержки родителей, одной из которых является предоставление им прямой финансовой помощи в связи с рождением ребенка. В связи с этим предлагаем установить новый тип дополнительного пособия", - сказала Лантратова РИА Новости.
По ее мнению, подобная поддержка будет способствовать достижению целей государственной демографической политики и сможет помочь наиболее нуждающимся в ней семьям.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
17 февраля, 02:14
 
