В Госдуме предложили заменить понятых на видеозапись при проверке водителей

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил в обязательном порядке использовать видеозапись без необходимости присутствия двух понятых для отстранения водителя от управления транспортным средством, проверки его состояния на алкотестере и направления на медосвидетельствование.

Соответствующие поправки парламентарий внёс ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения порядка отстранения водителя от управления транспортным средством). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Пункт 1 законопроекта дополнить новым подпунктом "а" следующего содержания: а) в части 2 слова "в присутствии двух понятых либо" исключить", - сказано в документе.

В беседе с РИА Новости Нилов напомнил, что первое чтение прошёл законопроект, исключающий излишнюю бумажную волокиту со стороны сотрудников ДПС для привлечения к ответственности нарушителей.

"С одной стороны, это совершенно оправданная мера, а с другой — она не решает проблему возможных злоупотреблений в отношении водителей. Многие из них не знают разницы и правовых последствий в случае базового освидетельствования и медицинского", - сказал он.

Глава думского комитета отметил, что сегодня эти процедуры должны проводиться в присутствии двух понятых или при видеофиксации происходящего.