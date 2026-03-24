Госдеп назвал российские "Посейдон" и "Буревестник" запредельными

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотный аппарат "Посейдон" и ракету "Буревестник".

Динанно не пояснил, что он подразумевает под "запредельностью" "Буревестника" и "Посейдона". Официального термина "запредельность" применительно к оценкам систем вооружений не существует.