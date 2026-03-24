Госдеп назвал российские "Посейдон" и "Буревестник" запредельными

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотный аппарат "Посейдон" и ракету "Буревестник".
"Российские… системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам... подводная система "Посейдон", "Буревестник", их крылатая ракета с ядерной силовой установкой", - сказал Динанно в ходе слушаний в комитете сената США по международным отношениям.
Динанно не пояснил, что он подразумевает под "запредельностью" "Буревестника" и "Посейдона". Официального термина "запредельность" применительно к оценкам систем вооружений не существует.
Он также выразил обеспокоенность в связи с наличием у России такого вооружения.
Президент РФ Владимир Путин в конце октября 2025 года заявил об успешном завершении испытаний "Буревестника" и "Посейдона". "Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, они обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед, подчеркнул глава государства.