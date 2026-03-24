Госдеп призвал американцев в Иране запастись едой и лекарствами

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Госдеп призвал граждан США в Иране оставаться в укрытиях, запастись едой и лекарствами.
"Если вы примите решение не воспользоваться имеющимися возможностями покинуть страну, в том числе коммерческими, вам следует быть готовыми укрыться в безопасном месте в своем доме или другом безопасном здании. Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости", - говорится в сообщении на сайте "виртуального посольства" США.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.