Филимонов определил приоритеты развития инклюзивной среды на этот год

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел рабочую встречу со своим советником по вопросам инклюзии и доступной городской среды Анной Хрястуновой, на которой определил приоритеты развития в этой сфере на текущий год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вместе мы решаем важную задачу по развитию инклюзивной среды и повышению качества жизни вологжан с ограниченными возможностями здоровья. Обсудили успехи прошлого года и определили приоритеты на текущий. Последовательно создаем условия для полноценной жизни, получения услуг в различных сферах. Это и доступная медицинская помощь, и возможности для трудоустройства, и формирование безбарьерной городской среды. Продолжаем выстраивать системную работу и принимать решения, которые дают реальный результат для наших вологжан", – сказал Филимонов.
По итогам 2025 года Вологодская область заняла 25 место в России по индексу качества жизни людей с инвалидностью. Соответствующий рейтинг регионов страны составлен Агентством стратегических инициатив на основании результатов социологического исследования, которое охватило 80 тысяч респондентов – людей с инвалидностью и членов их семей.
20 февраля, 08:50