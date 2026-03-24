Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО - РИА Новости, 24.03.2026
14:16 24.03.2026
Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Водителей пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО на основе фото с камер, сейчас нет такой технической возможности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она напомнила, что 23 марта вступил в силу закон, по которому водитель, совершивший административное правонарушение по статье "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", не будет привлечен к ответственности повторно, если с момента первого нарушения прошло менее 24 часов. При этом, как отметила Волк, ряд СМИ написали, что сразу после опубликования закона водителей начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО автоматически - по фотовидеофиксации.
"МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут", - сообщила Волк.
Представитель МВД добавила, что сейчас сотрудники ГАИ, как и раньше, выявляют водителей без ОСАГО в ходе несения службы на дорогах.
"Напоминаем, что водитель имеет возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе. Настоятельно рекомендуем гражданам всегда иметь при себе реквизиты полиса в любом удобном виде", - заключила Волк.
