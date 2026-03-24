Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Водителей пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО на основе фото с камер, сейчас нет такой технической возможности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Напоминаем, что водитель имеет возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе. Настоятельно рекомендуем гражданам всегда иметь при себе реквизиты полиса в любом удобном виде", - заключила Волк.