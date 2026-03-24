21:13 24.03.2026 (обновлено: 22:37 24.03.2026)
В Госдуме готовы обсуждать идею ограничения использования гаджетов детьми
© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике и "Единая Россия" готовы привлечь экспертное сообщество, чтобы оценить эффективность ограничения использования мобильных телефонов детьми, сообщил РИА Новости первый зампред комитета, член высшего совета партии "Единая Россия" Михаил Киселев.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что использование гаджетов маленькими детьми негативно влияет на их психологическое развитие. По его мнению, нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон.
"При принятии таких законопроектов, конечно, важно, чтобы инициатива прошла этап широкой экспертной оценки. И комитет Госдумы по молодежной политике и "Единая Россия" тоже готовы включиться в обсуждение. Главное в этом - учитывать то, как принятые меры будут в том числе помогать родителям и действовать не "для галочки", а реально защищать психическое здоровье наших детей, не подменяя авторитет семьи формальными запретами", - сказал Киселев.
Депутат добавил, что вокруг влияния цифровой среды на детей и подростков много обсуждений, но тут важно не уходить и в излишнюю "морализаторскую риторику", либо, наоборот, в "попустительство".
"Я считаю, что проблема лежит глубже, чем просто вопрос о том, брать в руки телефон в три года или в семь. Прежде всего, важно признать: эксперты, в том числе детские психологи и педагоги, сходятся во мнении, что детская психика объективно не всегда способна адекватно выдерживать неограниченное количество времени, проведенное с гаджетами, без четких правил и границ", - отметил парламентарий.
По его словам, запрет сам по себе, без объяснения причин и формирования культуры пользования, действительно может привести к формализму, когда закон есть, а дети все равно берут гаджеты у родителей, а ответственность за это фактически никто не несет.
"И здесь наша первостепенная задача - не просто принять закон, который можно будет легко обойти, взяв у родителей второй телефон, а создать систему поддержки и просвещения для родителей", - подчеркнул он.
По мнению Киселева, чаще всего проблема кроется не в самом устройстве как в "зле", а в том, что оно часто замещает живое общение.
"Бесконтрольный доступ к контенту в сочетании с отсутствием качественной коммуникации в семье действительно становится мощным триггером для нарушений поведения", - заключил политик.
