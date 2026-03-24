Рейтинг@Mail.ru
ГД ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/gd-2082627046.html
ГД ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа
ГД ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 24.03.2026
ГД ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T13:46:00+03:00
2026-03-24T13:46:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073293043.html
https://ria.ru/20260324/geroi-1836922061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа

ГД приняла закон об уголовных наказаниях за отрицание геноцида советского народа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.
Законопроектом устанавливается уголовная ответственность на срок до 5 лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
9 февраля, 19:43
Также уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы устанавливается за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.
Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек, среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов - женщины, старики и дети. По его словам, даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов, в 33 регионах России суды признали их геноцидом советского народа.
Председатель Госдумы подчеркивал, что предлагаемые изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма. Он добавил, что этим зверствам нет и не может быть оправдания, нельзя допустить их повторения.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника
Вчера, 11:35
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала