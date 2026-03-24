ГД ввела уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.

Законопроектом устанавливается уголовная ответственность на срок до 5 лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

Также уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы устанавливается за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин , жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек, среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов - женщины, старики и дети. По его словам, даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов, в 33 регионах России суды признали их геноцидом советского народа.