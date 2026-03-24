В ФСБ рассказали, как противник маскирует взрывные устройства

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Противник действует более изощренно, встраивая взрывные устройства в предметы повседневного пользования, что повышает риск для граждан, заявил на видео ФСБ России ветеран органов безопасности Андрей Пирожков.

"Современные взрывные устройства умело маскируются иностранными спецслужбами под обычные бытовые предметы, такие как электроника, игрушки, парфюмерная продукция или даже церковная утварь. Противник действует более изощренно, встраивая взрывные устройства в предметы повседневного пользования, что усложняет их обнаружение и повышает риск для граждан", - сказал ветеран органов безопасности.