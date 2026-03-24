https://ria.ru/20260324/fsb-2082592899.html
В ФСБ рассказали, как противник маскирует взрывные устройства
Противник действует более изощренно, встраивая взрывные устройства в предметы повседневного пользования, что повышает риск для граждан, заявил на видео ФСБ... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:52:00+03:00
в мире
россия
киев
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg
https://ria.ru/20260324/fsb-2082555100.html
https://ria.ru/20260317/fsb-2081174387.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В ФСБ рассказали, как противник маскирует взрывные устройства
ФСБ: украинцы встраивают взрывные устройства в бытовые предметы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Противник действует более изощренно, встраивая взрывные устройства в предметы повседневного пользования, что повышает риск для граждан, заявил на видео ФСБ России ветеран органов безопасности Андрей Пирожков.
ФСБ РФ
ранее сообщила, что оперативники задержали иностранца, который по заданию Киева
получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами в Москве
под видом стелек с подогревом для обуви. Стельки планировалось отправить в зону СВО для нанесения ущерба военнослужащим РФ, отметили в ФСБ.
"Современные взрывные устройства умело маскируются иностранными спецслужбами под обычные бытовые предметы, такие как электроника, игрушки, парфюмерная продукция или даже церковная утварь. Противник действует более изощренно, встраивая взрывные устройства в предметы повседневного пользования, что усложняет их обнаружение и повышает риск для граждан", - сказал ветеран органов безопасности.
По его словам, подобные предметы оснащаются малозаметными элементами.
"Пластиковой взрывчаткой, бескорпусные схемы, радиокомпоненты, а иногда управляются дистанционно через GSM-модули или радиоканалы. Некоторые модели имеют датчики движения, срабатывающие при вскрытии или перемещении", - отметил Пирожков.
Он подчеркнул, что координация деятельности подрывников осуществляется сотрудниками украинских спецслужб удаленно с использованием иностранных мессенджеров Telegram
, WhatsApp
и других.
"Игнорирование владельцами указанных мессенджеров запросов российских правоохранительных органов затрудняет своевременное выявление участников противоправной деятельности", - заключил Пирожков.