ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб купить БПЛА для терактов в Москве - РИА Новости, 24.03.2026
09:53 24.03.2026 (обновлено: 16:44 24.03.2026)
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб купить БПЛА для терактов в Москве
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб купить БПЛА для терактов в Москве - РИА Новости, 24.03.2026
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб купить БПЛА для терактов в Москве
ЦОС ФСБ России сообщил о срыве попытки украинских спецслужб приобрести на одном московском предприятии дроны, которые применяют ВС РФ, и использовать их для... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T09:53:00+03:00
2026-03-24T16:44:00+03:00
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
москва
москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб купить БПЛА для терактов в Москве

ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб купить БПЛА и устроить теракты в Москве

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ЦОС ФСБ России сообщил о срыве попытки украинских спецслужб приобрести на одном московском предприятии дроны, которые применяют ВС РФ, и использовать их для терактов в столице.
"Сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий г. Москвы беспилотные летательные аппараты, используемые Вооруженными Силами Российской Федерации для организации снабжения подразделений и поражения техники противника, управляемые по оптоволоконному кабелю, способные переносить груз массой до 20 кг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если бы такие беспилотники злоумышленникам удалось оборудовать взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении некоторых объектов в Москве.
В ФСБ рассказали, что для контактов с представителями предприятия по вопросам покупки дронов и организации их транспортировки спецслужбы Украины использовали взломанные аккаунты российских граждан в мессенджере Telegram и приложении "Яндекс Gо".
МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
