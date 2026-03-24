ФСБ предотвратила серию терактов Киева против бойцов СВО

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предотвращена серия терактов с применением бомб и БПЛА, планировавшаяся Киевом против бойцов СВО и на стратегических объектах Московского региона, сообщили РИА Новости в ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов (далее - ДТА) в Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенных мероприятий предотвращена серия резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотных летательных аппаратов, планировавшаяся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также стратегических объектов в Московском регионе.