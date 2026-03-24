ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве задержали иностранца, планировавшего отправить 504 бомбы в стельках для обуви в зону СВО, сообщили РИА Новости в ФСБ.

По заданию куратора злоумышленник получил посылку в одной из транспортно-логистических компаний. В ней находились СВУ, закамуфлированные под стельки для обуви с подогревом. Далее их под видом гумпомощи должны были направить в воинские части в зоне спецоперации.