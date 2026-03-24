ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО
09:47 24.03.2026 (обновлено: 12:32 24.03.2026)
ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО
2026-03-24T09:47:00+03:00
2026-03-24T12:32:00+03:00
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Украина
ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО

В Москве задержали иностранца, получившего посылку с 504 бомбами в стельках

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Москве задержали иностранца, планировавшего отправить 504 бомбы в стельках для обуви в зону СВО, сообщили РИА Новости в ФСБ.
"Задержан гражданин <...> 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки в Россию средств поражения из Польши транзитом через Беларусь", — заявили в ведомстве.
По заданию куратора злоумышленник получил посылку в одной из транспортно-логистических компаний. В ней находились СВУ, закамуфлированные под стельки для обуви с подогревом. Далее их под видом гумпомощи должны были направить в воинские части в зоне спецоперации.
Уточняется, что мощность каждого взрывного устройства составляет полтора грамма в тротиловом эквиваленте.
"Детонация происходит при подключении к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности военнослужащего при использовании во время боевых задач", — пояснили в ФСБ.
Задержанный дал признательные показания.
