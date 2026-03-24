На Урале ФСБ выявила в Telegram десять потенциальных диверсантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Управление ФСБ РФ по Свердловской области нашло в Telegram десять потенциальных террористов за три часа в ходе социального эксперимента, сообщила официальный представитель ведомства Елена Докучаева в эфире местного телеканала.

Как рассказала Докучаева, сотрудники ФСБ разместили в Telegram объявления, подобные тем, что размещают кураторы, с предложением легких денег.

"Людям предлагалось перейти в анонимный Telegram-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку "старт", - сообщила она.

По ее словам, было три основных этапа. На первом участникам сообщалось, что общение будет анонимным и что заработок будет не совсем законным. На этом этапе 40 человек покинули чат. На следующем этапе предлагались направления работы. Первая подработка - анонимная курьерская доставка, за которую обещали 50-60 тысяч рублей, а вот вторая работа - совершение диверсии на объектах инфраструктуры, якобы за сумму до 3 миллионов рублей.