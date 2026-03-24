Челябинская область в четвертый раз примет детский экологический форум

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар - РИА Новости. Челябинская область в сентябре 2026 года в четвертый раз примет участников всероссийского детского экологического форума из 51 субъекта РФ, за все годы проведения в форуме приняли участие более 12 тысяч детей, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По словам главы региона, форум пройдет в Челябинской области в четвертый раз, и в настоящее время он стал визитной карточкой региона.

"В 2023 году в форуме приняли участие представители 18 регионов страны. Следующий форум собрал команды из всех 89 субъектов РФ, а представители 51 региона приехали в Челябинск. Этот формат сохраняем и сейчас. За все эти годы поработали на нем свыше 12 тысяч ребят со всей страны, участники представили более 800 экологических проектов и научных докладов, и большая часть проектов были реализованы впоследствии. И это главное достижение нашего форума, что он имеет практическую составляющую", - сказал он на пресс-конференции.

Губернатор напомнил, что как и прежде, в этом году форум будет проходить в два этапа - сначала будут представлены проекты всех команд всех регионов в заочном формате. После оценки экспертов в каждой из 17 номинаций определят 3 лучших проекта, и во втором этапе на Южном Урале встретятся школьники из 51 региона, гостей примет южная столица региона - Магнитогорск, добавил он.

По его словам, в рамках второго этапа пройдет всероссийское голосование по номинации "Народный проект" - любой житель сможет проголосовать за команду, прошедшую во 2-й этап. Все участники первого тура получат сертификаты, которые дают дополнительные баллы для поступления в некоторые вузы страны, а те, кто пройдут во второй этап, приедут в Магнитогорск в сентябре, сказал Текслер.

Текслер отметил, что к любой творческой задаче важно подходить нестандартно, проверять и строить смелые и интересные версии. "Ценность в том, что проекты, которые предлагают ребята, дальше внедряются на практике - это здорово и замечательно. Надеюсь, что и эти проекты станут эффективными решениями, которые воплотят в жизнь", - сказал глава региона.

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин рассказал, что экофорум - это важная часть большой системной работы по формированию экологической культуры страны. "Вопросы экологии находятся в числе приоритетов государственной политики, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным. Он, выступая в Генпрокуратуре, обратил внимание на экологические направления и дал определенные вводные, на которые всем предстоит обратить внимание... Мы, взрослые, которые занимаемся этим, своеобразный компас, который дает направление этим будущим бенефициарам экологии и чистоты нашей страны - нашим детям. Они учатся, и из года в год я вижу, что профессионализм растет, желающих в этом участвовать все больше и больше. И когда-нибудь они придут к нам на смену", - отметил он на пресс-конференции.

По словам директора фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас", организатора форума Татьяны Ковалевой, Челябинская область - родная проводимому экологическому форуму. "У нас самый главный вызов - мы впервые проводим его в Магнитогорске. Любое мероприятие должно развиваться, всегда должны быть какие-то изменения. Мы решили провести в Магнитогорске, и один из главных вызовов - что место проведения будет уже не концертный зал, это уже будет настоящая большая арена. Это означает, что большее количество детей, учителей примут участие", - рассказала Ковалева на пресс-конференции.