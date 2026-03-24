Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:55 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/forum-2082610956.html
Челябинская область в четвертый раз примет детский экологический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023876064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_469b035b66d129c33df1f91dcc23303e.jpg
https://ria.ru/20260316/chelyabinsk-2081067040.html
https://ria.ru/20260227/magnitogorsk-2077153724.html
магнитогорск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023876064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8aa0cd1210b9f7d50173282ec5767993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар - РИА Новости. Челябинская область в сентябре 2026 года в четвертый раз примет участников всероссийского детского экологического форума из 51 субъекта РФ, за все годы проведения в форуме приняли участие более 12 тысяч детей, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По словам главы региона, форум пройдет в Челябинской области в четвертый раз, и в настоящее время он стал визитной карточкой региона.
"В 2023 году в форуме приняли участие представители 18 регионов страны. Следующий форум собрал команды из всех 89 субъектов РФ, а представители 51 региона приехали в Челябинск. Этот формат сохраняем и сейчас. За все эти годы поработали на нем свыше 12 тысяч ребят со всей страны, участники представили более 800 экологических проектов и научных докладов, и большая часть проектов были реализованы впоследствии. И это главное достижение нашего форума, что он имеет практическую составляющую", - сказал он на пресс-конференции.
Губернатор напомнил, что как и прежде, в этом году форум будет проходить в два этапа - сначала будут представлены проекты всех команд всех регионов в заочном формате. После оценки экспертов в каждой из 17 номинаций определят 3 лучших проекта, и во втором этапе на Южном Урале встретятся школьники из 51 региона, гостей примет южная столица региона - Магнитогорск, добавил он.
По его словам, в рамках второго этапа пройдет всероссийское голосование по номинации "Народный проект" - любой житель сможет проголосовать за команду, прошедшую во 2-й этап. Все участники первого тура получат сертификаты, которые дают дополнительные баллы для поступления в некоторые вузы страны, а те, кто пройдут во второй этап, приедут в Магнитогорск в сентябре, сказал Текслер.
Текслер отметил, что к любой творческой задаче важно подходить нестандартно, проверять и строить смелые и интересные версии. "Ценность в том, что проекты, которые предлагают ребята, дальше внедряются на практике - это здорово и замечательно. Надеюсь, что и эти проекты станут эффективными решениями, которые воплотят в жизнь", - сказал глава региона.
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин рассказал, что экофорум - это важная часть большой системной работы по формированию экологической культуры страны. "Вопросы экологии находятся в числе приоритетов государственной политики, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным. Он, выступая в Генпрокуратуре, обратил внимание на экологические направления и дал определенные вводные, на которые всем предстоит обратить внимание... Мы, взрослые, которые занимаемся этим, своеобразный компас, который дает направление этим будущим бенефициарам экологии и чистоты нашей страны - нашим детям. Они учатся, и из года в год я вижу, что профессионализм растет, желающих в этом участвовать все больше и больше. И когда-нибудь они придут к нам на смену", - отметил он на пресс-конференции.
По словам директора фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас", организатора форума Татьяны Ковалевой, Челябинская область - родная проводимому экологическому форуму. "У нас самый главный вызов - мы впервые проводим его в Магнитогорске. Любое мероприятие должно развиваться, всегда должны быть какие-то изменения. Мы решили провести в Магнитогорске, и один из главных вызовов - что место проведения будет уже не концертный зал, это уже будет настоящая большая арена. Это означает, что большее количество детей, учителей примут участие", - рассказала Ковалева на пресс-конференции.
Тематика форума ежегодно соответствует той тематике, которую объявляет президент РФ Владимир Путин, - 2026 год объявлен Годом единства народов. "И, соответственно, тематика единства, объединения людей через любовь к природе будет сквозить красной ниткой через всю концепцию форума", - пояснила она.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала