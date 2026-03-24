17:24 24.03.2026 (обновлено: 17:25 24.03.2026)
Фонд Дерипаски профинансировал закупку оборудования в Бодайбо
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело" профинансировал закупку оборудования для новой водозаборной станции в Бодайбо в Иркутской области, где в конце января перемерз водовод, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
В Бодайбо в конце января из-за коммунальной аварии - промерзания водовода, - остановили четыре котельные, без тепла и воды остались 196 домов, где проживают более 1,5 тысячи человек, и две школы. Губернатор Игорь Кобзев объявлял в Приангарье режим ЧС регионального масштаба, который позже был снят.
"Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" профинансировал закупку оборудования для новой водозаборной станции в Бодайбо. Это поможет предотвратить повторение аварии, из-за которой зимой город остался без отопления. Ранее фонд обеспечил замерзающие дома обогревателями и организовал для пострадавших семей поездку в санаторий", - сообщили агентству в пресс-службе фонда.
По данным пресс-службы, планируется, что новую станцию установят в конце мая, а уже в июне она начнет снабжать город водой.
Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев, чьи слова приводятся в сообщении, поблагодарил фонд "за отзывчивость и оперативную помощь в ликвидации ЧС".
