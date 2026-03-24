Фонд Дерипаски профинансировал закупку оборудования в Бодайбо

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело" профинансировал закупку оборудования для новой водозаборной станции в Бодайбо в Иркутской области, где в конце января перемерз водовод, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

По данным пресс-службы, планируется, что новую станцию установят в конце мая, а уже в июне она начнет снабжать город водой.