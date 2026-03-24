Фицо заявил о сильной ненависти ЕК к России - РИА Новости, 24.03.2026
16:14 24.03.2026
Фицо заявил о сильной ненависти ЕК к России
Фицо заявил о сильной ненависти ЕК к России - РИА Новости, 24.03.2026
Фицо заявил о сильной ненависти ЕК к России
Европейская комиссия не давит на Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода "Дружба", потому что ненависть к России сильнее, чем здравый... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T16:14:00+03:00
2026-03-24T16:14:00+03:00
в мире, словакия, россия, киев, владимир зеленский, роберт фицо, еврокомиссия
В мире, Словакия, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Еврокомиссия
Фицо заявил о сильной ненависти ЕК к России

Фицо: ненависть к России у ЕК сильнее, чем желание восстановить работу "Дружбы"

БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Европейская комиссия не давит на Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода "Дружба", потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод "Дружба", было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства во вторник.
Он заявил, что не видит "каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода "Дружба".
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
В миреСловакияРоссияКиевВладимир ЗеленскийРоберт ФицоЕврокомиссия
 
 
