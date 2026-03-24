Бывшего нижегородского вице-мэра будут судить за получение взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Егоров был задержан 2 декабря 2025 года за получение взятки (статья 290 УК РФ). По данным следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности в Нижнем Новгороде получил через посредника взятку в значительном размере. Егорова отправили под домашний арест.
"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа 2025 года, до этого он почти три года работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности вместо Ильи Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.