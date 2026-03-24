заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: в пяти районах на севере Москвы построят 18 соцобъектов

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В пяти районах на севере Москвы построят 18 социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что социальную инфраструктуру возведут в таких районах, как Молжаниновский, Хорошевский, Головинский, Дмитровский и Западное Дегунино.

"На севере Москвы идет активное жилищное строительство, и для обеспечения горожан необходимой социальной инфраструктурой здесь возводят 18 новых объектов. Так, в САО появятся семь детских садов, три школы и пять образовательных комплексов. В совокупности они рассчитаны на 8225 школьных и дошкольных мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что все эти объекты возводятся за счет частных инвестиций. Их большую часть передадут в систему образования города.

Кроме того, помимо образовательных учреждений, инфраструктуру Северного округа Москвы пополнят три объекта спорткомплекса ЦСКА в Хорошевском районе.