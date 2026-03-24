Ефимов: в пяти районах на севере Москвы построят 18 соцобъектов
Ефимов: в пяти районах на севере Москвы построят 18 соцобъектов - РИА Новости, 24.03.2026
Ефимов: в пяти районах на севере Москвы построят 18 соцобъектов
В пяти районах на севере Москвы построят 18 социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
2026-03-24T12:05:00+03:00
2026-03-24T12:05:00+03:00
2026-03-24T12:05:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в пяти районах на севере Москвы построят 18 соцобъектов
Ефимов: в пяти районах на севере Москвы построят 18 социальных объектов
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В пяти районах на севере Москвы построят 18 социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что социальную инфраструктуру возведут в таких районах, как Молжаниновский, Хорошевский, Головинский, Дмитровский и Западное Дегунино.
"На севере Москвы идет активное жилищное строительство, и для обеспечения горожан необходимой социальной инфраструктурой здесь возводят 18 новых объектов. Так, в САО появятся семь детских садов, три школы и пять образовательных комплексов. В совокупности они рассчитаны на 8225 школьных и дошкольных мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что все эти объекты возводятся за счет частных инвестиций. Их большую часть передадут в систему образования города.
Кроме того, помимо образовательных учреждений, инфраструктуру Северного округа Москвы пополнят три объекта спорткомплекса ЦСКА в Хорошевском районе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства школы искусств, расположенной в Филимонковском районе.