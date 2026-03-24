Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/efimov-2082577949.html
Ефимов: в пяти районах на севере Москвы построят 18 соцобъектов
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
https://ria.ru/20260324/efimov-2082515965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В пяти районах на севере Москвы построят 18 социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что социальную инфраструктуру возведут в таких районах, как Молжаниновский, Хорошевский, Головинский, Дмитровский и Западное Дегунино.
"На севере Москвы идет активное жилищное строительство, и для обеспечения горожан необходимой социальной инфраструктурой здесь возводят 18 новых объектов. Так, в САО появятся семь детских садов, три школы и пять образовательных комплексов. В совокупности они рассчитаны на 8225 школьных и дошкольных мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что все эти объекты возводятся за счет частных инвестиций. Их большую часть передадут в систему образования города.
Кроме того, помимо образовательных учреждений, инфраструктуру Северного округа Москвы пополнят три объекта спорткомплекса ЦСКА в Хорошевском районе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства школы искусств, расположенной в Филимонковском районе.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Ефимов: в Москве появятся 10 новых медицинских объектов
Вчера, 09:04
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала