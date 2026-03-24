Развожаев рассказал о ситуации со взрывом жилого дома в Севастополе
Ситуация со взрывом жилого дома в Севастополе находится под полным контролем всех городских и федеральных служб, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
2026-03-24T10:57:00+03:00
Развожаев: ситуация со взрывом в Севастополе находится под полным контролем
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Ситуация со взрывом жилого дома в Севастополе находится под полным контролем всех городских и федеральных служб, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Работаю с утра на Павла Корчагина. Накануне около 23.40 в жилом доме №14 произошел взрыв. Взрывной волной серьезно поврежден и дом напротив. Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб", - написал Развожаев
По его словам, пункт временного размещения эвакуированных жителей поврежденных домов развернут на базе Инженерной школы.
"Муниципалитет, полиция и волонтеры проводят подомовой обход. Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в наших общежитиях или пансионатах на всё время, пока будет идти ремонт", - подчеркнул губернатор.