Развожаев рассказал о ситуации со взрывом жилого дома в Севастополе - РИА Новости, 24.03.2026
10:57 24.03.2026
Развожаев рассказал о ситуации со взрывом жилого дома в Севастополе
Ситуация со взрывом жилого дома в Севастополе находится под полным контролем всех городских и федеральных служб, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T10:57:00+03:00
Развожаев: ситуация со взрывом в Севастополе находится под полным контролем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Ситуация со взрывом жилого дома в Севастополе находится под полным контролем всех городских и федеральных служб, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Работаю с утра на Павла Корчагина. Накануне около 23.40 в жилом доме №14 произошел взрыв. Взрывной волной серьезно поврежден и дом напротив. Ситуация сложная, но находится под полным контролем всех городских и федеральных служб", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, пункт временного размещения эвакуированных жителей поврежденных домов развернут на базе Инженерной школы.
"Муниципалитет, полиция и волонтеры проводят подомовой обход. Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в наших общежитиях или пансионатах на всё время, пока будет идти ремонт", - подчеркнул губернатор.
В Севастополе исключили версию взрыва газа в жилом доме
Вчера, 10:16
 
