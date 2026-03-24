Россиянам рассказали, сколько контента в соцсетях создается ИИ - РИА Новости, 24.03.2026
12:33 24.03.2026
Россиянам рассказали, сколько контента в соцсетях создается ИИ
борис рапопорт
искусственный интеллект (ии)
Рапопорт: доля созданного ИИ контента в соцсетях достигла 90%

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Доля созданного искусственным интеллектом контента в социальных сетях достигает 90%, всего 10% контента создают медиаспециалисты, рассказал заместитель начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.
Во вторник в Москве проходит вторая профессиональная конференция РАПК "Выборы-2026: Вызовы и возможности. Новые и традиционные подходы".
Рапопорт в ходе конференции рассказал, что еще год назад, в марте 2025 года, за месяц в социальных сетях публиковалось 2 миллиарда единиц контента, а с каждым годом это число удваивается.
"Если в 2024 году доля в этом контенте медиаспециалистов составляла 46%, а 54% писало ИИ, то в настоящее время 90% контента создано ИИ, 10% пишут медиаспециалисты", - сказал он.
Рапопорт отметил, что контент, созданный людьми, пока еще будет сохраняться в топе.
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
