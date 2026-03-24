Россиянам рассказали, сколько контента в соцсетях создается ИИ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Доля созданного искусственным интеллектом контента в социальных сетях достигает 90%, всего 10% контента создают медиаспециалисты, рассказал заместитель начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

"Если в 2024 году доля в этом контенте медиаспециалистов составляла 46%, а 54% писало ИИ, то в настоящее время 90% контента создано ИИ, 10% пишут медиаспециалисты", - сказал он.