Мирошник: в ДНР два человека пострадали из-за детонации боеприпаса ВСУ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Два мирных гражданина России пострадали из-за детонации боеприпаса ВСУ на кладбище в ДНР, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Очередные случаи детонации взрывных устройств, повлекшие ранения гражданских лиц, зафиксированы в ДНР, где пострадали четверо мирных жителей, причем двое из них получили ранения из-за детонации боеприпасов на территории кладбища", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.