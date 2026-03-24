Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила о вреде жесткой диеты при гастрите - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 24.03.2026 (обновлено: 19:00 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/dieta-2082697736.html
Врач предупредила о вреде жесткой диеты при гастрите
Врач предупредила о вреде жесткой диеты при гастрите
2026-03-24T18:44:00+03:00
2026-03-24T19:00:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
https://ria.ru/20260224/pitanie-2076305283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Врач предупредила о вреде жесткой диеты при гастрите

Врач Тарасова: диета при гастрите вне обострения может навредить здоровью

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач в кабинете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Диета при гастрите вне обострения может навредить здоровью, рассказала интернет-изданию "Лента.ру" кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.
"Диета при гастрите может навредить здоровью", - приводятся в материале слова Тарасовой.
По словам врача, вне обострения гастрита не нужно соблюдать жесткую диету. Напротив, человек с этим заболеванием должен питаться разнообразно и полноценно. Ограничить стоит лишь продукты, вызывающие индивидуальный дискомфорт.
"В период обострения, когда есть боль, тошнота и тяжесть, назначается щадящее питание. Исключается жареное, острое, кислое, очень горячее и холодное. Пища должна быть теплой, протертой, приготовленной на пару или отварной", - заключила она.
Здоровье - ОбществоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала