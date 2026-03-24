Сотрудники скорой помощи на месте взрыва в жилом доме в Севастополе

Пострадавшей при взрыве в Севастополе девочке предстоит серьезная операция

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Пострадавшей при взрыве в доме в Севастополе 14-летней девочке, вероятно, предстоит серьезная операция из-за полученных травм, сообщил РИА Новости представитель органов здравоохранения Севастополя.

"Пострадавшей при взрыве девочке, вероятно, предстоит серьезная операция, у неё повреждения внутренних органов", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что эта девочка из квартиры, в которой произошел взрыв.

Пострадавшей девочке 14 лет, она в очень тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, сообщал РИА новости глава комитета по здравоохранению в социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин.