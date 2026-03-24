https://ria.ru/20260324/devochka-2082721969.html
Пострадавшей при взрыве в Севастополе девочке предстоит серьезная операция
РИА Новости, 24.03.2026
происшествия
севастополь
взрыв и обрушение дома в севастополе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082664110_0:252:3087:1988_1920x0_80_0_0_771b86481a89b2498a7eb05a5245c803.jpg
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082702636.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082664110_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_6054959da10ab8c4d296dd8d3c20b772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: состояние раненной при взрыве в Севастополе девочки очень тяжелое
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Пострадавшей при взрыве в доме в Севастополе 14-летней девочке, вероятно, предстоит серьезная операция из-за полученных травм, сообщил РИА Новости представитель органов здравоохранения Севастополя.
"Пострадавшей при взрыве девочке, вероятно, предстоит серьезная операция, у неё повреждения внутренних органов", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что эта девочка из квартиры, в которой произошел взрыв.
Пострадавшей девочке 14 лет, она в очень тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, сообщал РИА новости глава комитета по здравоохранению в социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин.
В доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе
на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По последним данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.
1 из 8
По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.
2 из 8
Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.
3 из 8
Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.
4 из 8
На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.
5 из 8
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
6 из 8
Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.
7 из 8
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.
8 из 8
