Ким Чен Ын: КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы

"Выберут ли наши противники конфронтацию или выберут мирное сосуществование - это их выбор, а мы готовы ответить на любой выбор", - сказал Ким Чен Ын.

При этом, по его словам, чтобы мир был не признаком слабости, а выбором сильного, он должен сопровождаться мощной силой.

"КНДР до сих пор никогда не отвергала мир и, исходя из самой миролюбивой позиции, ни на йоту не ослабляла усилий по овладению самым надежным средством защиты мира. Это является наиболее ответственным выбором не только ради собственной гарантии безопасности, но и ради мира и устойчивого обеспечения мира в регионе и международном сообществе", - подчеркнул Ким Чен Ын, очевидно, имея в виду ядерное оружие.