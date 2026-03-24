Ким Чен Ын: КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы

СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый и в наступательном порядке разворачивать борьбу против противостоящих нам сил, чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия", - заявил Ким Чен Ын.
Он добавил, что правительство КНДР будет последовательно модернизировать армию и оборонную промышленность, в полном объеме обеспечивать людские и материальные ресурсы, необходимые для осуществления вооружения всего народа и превращения страны "в крепость", непрерывно наращивать и укреплять оборонную мощь государства.
"Выберут ли наши противники конфронтацию или выберут мирное сосуществование - это их выбор, а мы готовы ответить на любой выбор", - сказал Ким Чен Ын.
При этом, по его словам, чтобы мир был не признаком слабости, а выбором сильного, он должен сопровождаться мощной силой.
"КНДР до сих пор никогда не отвергала мир и, исходя из самой миролюбивой позиции, ни на йоту не ослабляла усилий по овладению самым надежным средством защиты мира. Это является наиболее ответственным выбором не только ради собственной гарантии безопасности, но и ради мира и устойчивого обеспечения мира в регионе и международном сообществе", - подчеркнул Ким Чен Ын, очевидно, имея в виду ядерное оружие.
Лидер КНДР добавил, что позиция Пхеньяна, стремящегося задействовать все имеющиеся средства для защиты суверенитета и строя государства, его права на существование, безопасность и развитие, от угроз враждебных сил, остается "абсолютно неизменной". По словам Ким Чен Ына, правительство КНДР и впредь будет "высоко нести знамя самостоятельности", ведя на этом пути за собой других.
