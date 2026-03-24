Треть депутатов Госдумы являются многодетными родителями

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В восьмом созыве Госдумы доля депутатов, имеющих статус многодетных, составляет 31,8%, что в два раза превышает аналогичный показатель всех семи предыдущих созывов, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Останина подчеркнула, что всего в России почти три миллиона многодетных семей, в которых воспитывается девять миллионов детей. Она отметила, что больше всего многодетных семей проживает в Москве.