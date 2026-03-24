Дело экс-замглавы Челябинской области будут расследовать до середины июня
Срок расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого во взяточничестве, установлен... РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Срок расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого во взяточничестве, установлен до середины июня, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Фалейчик был арестован в середине февраля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Из документов следует, что срок расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Фалейчика, установлен до 19 июня.
По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост главы Копейского городского округа, Фалейчик получил 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность".