Экзитпол: на парламентских выборах в Дании лидирует партия премьера
Социал-демократическая партия Дании, возглавляемая премьер-министром Метте Фредериксен, лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют данные exit poll,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T22:48:00+03:00
Экзитпол: партия премьера Фредериксен лидирует на парламентских выборах в Дании
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Социал-демократическая партия Дании, возглавляемая премьер-министром Метте Фредериксен, лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют данные exit poll, проведенного телерадиокомпанией DR
.
Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (22.00 мск). Как отмечает DR, пока что были подсчитаны 0,2% голосов.
По данным exit poll, социал-демократы получают 19,2% голосов. Социалистическая народная партия (SF) пока что занимает второе место, заручившись поддержкой 11,4% избирателей, а партия "Либеральный альянс" находится на третьем месте с 10,5% голосов.
Партия министра обороны Троэльса Лунда Поульсена "Венстре" пока занимает четвертое место, набрав 9,3% голосов. Он, как и Фредериксен
, претендует на пост премьера Дании
.