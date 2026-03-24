Число жертв израильских ударов по Ливану выросло до 1072 человек
Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта увеличилось до 1072, 2966 человек получили ранения, говорится в отчете ливанского министерства... РИА Новости, 24.03.2026
БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта увеличилось до 1072, 2966 человек получили ранения, говорится в отчете ливанского министерства здравоохранения.
"Общее число погибших в результате агрессии с 2 марта составило 1072 человека, а число раненых - 2966", - сказано в отчете.
Согласно заявлению, за последние сутки погибли 33 человека и 90 получили ранения.
Эскалация между Израилем
и "Хезболлах
" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану
, включая южные районы страны, долину Бекаа
и пригороды Бейрута
. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
При этом достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдались израильской стороной. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.