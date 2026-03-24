18:37 24.03.2026
Число жертв удара по больнице в Судане выросло до 70 человек
ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости. Число погибших после удара по больнице в Судане возросло до 70, включая 13 детей, сообщил руководитель направления по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ в Судане Хала Худари.
"Вечером 20 марта 2026 года по больнице города Эд-Даэйн был нанесен удар. Первоначальные сообщения указывали на 64 погибших и 89 раненых. После поисковых работ число погибших возросло до 70, в том числе семь женщин и 13 детей, один врач и две медсестры", - сообщил он на брифинге в Женеве.
При этом число раненых увеличилось до 146 человек, включая пациентов и сопровождающих их членов семей, а также восемь медицинских работников.
Как отмечает ВОЗ, госпиталь в Эд-Даэйн обслуживал порядка 2 миллионов человек в девяти районах Восточного Дарфура. Его разрушение значительно снижает доступ к необходимой медицинской помощи в регионе, серьезно пострадавшем от затяжного конфликта с 2023 года, отметили в ВОЗ.
"С 15 апреля 2023 года ВОЗ подтвердила 213 нападений на медицинские учреждения в Судане, в результате которых погибли 2042 человека и 784 получили ранения… ВОЗ призывает все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право, которое запрещает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, включая учреждения здравоохранения", - указал Худари.
При этом в УВКПЧ ООН указали на растущее число жертв из-за атак беспилотников в Судане. По информации управления, с начала года по меньшей мере 500 мирных граждан были убиты ударами БПЛА в Кордофане.
"Мы настоятельно призываем все государства, особенно те, которые обладают влиянием, сделать все возможное, чтобы положить конец поставкам оружия, которые подпитывают конфликт и используются с явным пренебрежением к обязанности защищать гражданское население в условиях конфликта", - сообщила на брифинге официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
