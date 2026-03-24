Иран заявил о попадании снаряда на территорию АЭС "Бушер"

ТЕГЕРАН, 24 мар — РИА Новости. Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании боеприпаса на территорию АЭС "Бушер", строившуюся при участии "Росатома".

"Согласно предварительным оценкам, какого-либо материально-технического ущерба нет, как и жертв, повреждений различным частям станции нанесено не было", — говорится в заявлении ОАЭИ.

До этого организация сообщала о прилете 17 марта, тогда также обошлось без пострадавших и повреждений. Как уточнял гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, удар пришелся по прилегающей территории метрологической службы, расположенной в непосредственной близости от действующего энергоблока.