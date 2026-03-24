22:29 24.03.2026 (обновлено: 23:07 24.03.2026)
Иран заявил о попадании снаряда на территорию АЭС "Бушер"
Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании боеприпаса на территорию АЭС "Бушер", строившуюся при участии "Росатома". РИА Новости, 24.03.2026
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Атомная энергетика, Энергетика
Иран заявил о попадании снаряда на территорию АЭС "Бушер"

На территорию АЭС "Бушер" в Иране прилетел снаряд

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 мар — РИА Новости. Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании боеприпаса на территорию АЭС "Бушер", строившуюся при участии "Росатома".
"Согласно предварительным оценкам, какого-либо материально-технического ущерба нет, как и жертв, повреждений различным частям станции нанесено не было", — говорится в заявлении ОАЭИ.
Россия готовит "мощную" эвакуацию сотрудников с АЭС "Бушер", заявил Лихачев
19 марта, 12:26
До этого организация сообщала о прилете 17 марта, тогда также обошлось без пострадавших и повреждений. Как уточнял гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, удар пришелся по прилегающей территории метрологической службы, расположенной в непосредственной близости от действующего энергоблока.
"Бушер" — единственная действующая АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии российской стороны, подключили к национальной энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Россия покидает "Бушер"
14 марта, 08:00
 
