Иран заявил о попадании снаряда на территорию АЭС "Бушер"
Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании боеприпаса на территорию АЭС "Бушер", строившуюся при участии "Росатома". РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T22:29:00+03:00
На территорию АЭС "Бушер" в Иране прилетел снаряд
ТЕГЕРАН, 24 мар — РИА Новости. Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании боеприпаса на территорию АЭС "Бушер", строившуюся при участии "Росатома".
"Согласно предварительным оценкам, какого-либо материально-технического ущерба нет, как и жертв, повреждений различным частям станции нанесено не было", — говорится в заявлении ОАЭИ.
До этого организация сообщала о прилете 17 марта, тогда также обошлось без пострадавших и повреждений. Как уточнял гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, удар пришелся по прилегающей территории метрологической службы, расположенной в непосредственной близости от действующего энергоблока.
"Бушер" — единственная действующая АЭС в Иране
. Первый блок, достроенный при участии российской стороны, подключили к национальной энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке
.