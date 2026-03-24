В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

БЕЛГОРОД, 24 мар — РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на легковушку в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Замостье Грайворонского округа <...> мужчина получил баротравму и открытую рану руки. Бригада скорой оказала необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Лечение продолжит амбулаторно", — написал он в Telegram-канале

Машина пострадавшего получила повреждения, добавил Гладков.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру с помощью дронов и ракет. Так, накануне украинские беспилотники обстреляли село Демьянки в Белгородской области. Три человека получили ранения.