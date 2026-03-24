Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание иностранца, который получил посылку с бомбами - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 24.03.2026 (обновлено: 10:47 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/bomby-2082558501.html
ФСБ показала задержание иностранца, который получил посылку с бомбами
ФСБ России показала задержание иностранца, который получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки, соответствующее... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T10:06:00+03:00
2026-03-24T10:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082573127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fd2fb56469f94cee360a121edee8ffe.jpg
https://ria.ru/20260324/fsb-2082556023.html
https://ria.ru/20260317/fsb-2081174387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Предотвращение серии терактов в Москве и области
Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о предотвращении серии терактов в Москве и Московской области
2026-03-24T10:06
true
PT4M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082573127_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfc0a0cb03caa148c28562029510ec22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ФСБ России показала задержание иностранца, который получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки, соответствующее видео опубликовало ведомство.
ФСБ РФ ранее сообщила, что оперативники задержали иностранца, который по заданию Киева получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами в одной из транспортно-логистических компаний в Москве под видом стелек с подогревом для обуви. Стельки планировалось отправить в зону СВО для нанесения ущерба военнослужащим РФ. Также ФСБ сообщила, что сотрудниками ведомства была предотвращена попытка закупить российские БПЛА украинскими спецслужбами, которые хотели использовать дроны для поражения некоторых объектов в Москве.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
ФСБ предотвратила серию терактов Киева против бойцов СВО
Вчера, 09:50
На видео группа людей разгружает фургон со стельками для обуви, в которых скрыто самодельное взрывное устройство (СВУ). Мужчины постепенно достают коробки из машины и складывают их рядом с автомобилем. Далее на кадрах показана работа оперативников, которое производят задержание иностранного гражданина. Сотрудник ФСБ подходит к злоумышленнику и берет его за куртку, пока его коллега надевает наручники на правонарушителя. Затем оперативники уводят агента Киева в служебную машину, после чего на видео показывают признательные показания украинского агента.
На кадрах видны шесть коробок со стельками. К ним подходит сапер в полном обмундировании и осматривает их, используя специальное оборудование. Прибор несколько раз издает пищащий звук. После данной процедуры три комплекта стелек кладут на коробку и демонстрируют их на видео, также показано содержимое стелек и элементы СВУ, спрятанные внутри них.
Также видео показывает беспилотники в разобранном состоянии, которые хотели использовать спецслужбы Киева, чтобы поразить определенные объекты в Москве. Оперативник достает из сумки элементы для сборки БПЛА и выкладывает их в несколько прямых параллельных друг другу линий. Затем он достает остальные составляющие дронов и кладет их рядом с другими элементами БПЛА. Кадры заканчиваются фотографией того, как должен был бы выглядеть собранный беспилотник, оснащенный взрывчаткой.
Деньги, похищенные мошенниками у предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
ФСБ показала стопки денег, изъятых у подозреваемых в хищении
17 марта, 10:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала