ФСБ показала задержание иностранца, который получил посылку с бомбами

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ФСБ России показала задержание иностранца, который получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки, соответствующее видео опубликовало ведомство.

ФСБ РФ ранее сообщила, что оперативники задержали иностранца, который по заданию Киева получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами в одной из транспортно-логистических компаний в Москве под видом стелек с подогревом для обуви. Стельки планировалось отправить в зону СВО для нанесения ущерба военнослужащим РФ. Также ФСБ сообщила, что сотрудниками ведомства была предотвращена попытка закупить российские БПЛА украинскими спецслужбами, которые хотели использовать дроны для поражения некоторых объектов в Москве.

На видео группа людей разгружает фургон со стельками для обуви, в которых скрыто самодельное взрывное устройство (СВУ). Мужчины постепенно достают коробки из машины и складывают их рядом с автомобилем. Далее на кадрах показана работа оперативников, которое производят задержание иностранного гражданина. Сотрудник ФСБ подходит к злоумышленнику и берет его за куртку, пока его коллега надевает наручники на правонарушителя. Затем оперативники уводят агента Киева в служебную машину, после чего на видео показывают признательные показания украинского агента.

На кадрах видны шесть коробок со стельками. К ним подходит сапер в полном обмундировании и осматривает их, используя специальное оборудование. Прибор несколько раз издает пищащий звук. После данной процедуры три комплекта стелек кладут на коробку и демонстрируют их на видео, также показано содержимое стелек и элементы СВУ, спрятанные внутри них.