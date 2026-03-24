Бомбардировщик, сообщавший о бедствии, сел на базе британских ВВС - РИА Новости, 24.03.2026
14:10 24.03.2026
Бомбардировщик, сообщавший о бедствии, сел на базе британских ВВС
Бомбардировщик, сообщавший о бедствии, сел на базе британских ВВС
Американский стратегический бомбардировщик B-52, подавший сигнал бедствия, сел на базе британских ВВС Фэрфорд, свидетельствуют данные портала отслеживания... РИА Новости, 24.03.2026
Бомбардировщик, сообщавший о бедствии, сел на базе британских ВВС

Сообщавший о бедствии бомбардировщик В-52 сел на базе британских ВВС

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американский стратегический бомбардировщик B-52, подавший сигнал бедствия, сел на базе британских ВВС Фэрфорд, свидетельствуют данные портала отслеживания движения самолетов FlightRadar24.
Как видно из показателей высоты, самолет, продолжая подавать сигал, шел на снижение, приближаясь к базе. На некотором расстоянии до нее траектория полета обрывается.
Как уточнял портал, этот самолет отслеживается при помощи наземных средств, поэтому при снижении до 300-600 метров он перестает отображаться на карте.
Начальная точка маршрута В-52 не обозначена.
База Фэрфорд является единственной в Европе базой, где садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак и Югославию. Сейчас с этой базы совершаются вылеты для нанесения ударов по Ирану.
