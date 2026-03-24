Бразильский суд временно перевел Болсонару под домашний арест

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение временно перевести экс-президента Жира Болсонару под домашний арест по состоянию здоровья, сообщил портал G1.
"Алешандри ди Мораис разрешил бывшему президенту Жаиру Болсонару отбывать наказание под домашним арестом в течение 90 дней для восстановления после бронхопневмонии", - говорится в сообщении.
Решение вступит в силу, когда Болсонару выпишут из больницы, где он сейчас находится.
По истечении 90 дней условия пребывания Болсонару под домашним арестом будут пересмотрены.
Ранее за перевод Болсонару под домашний арест выступила генпрокуратура.
Бывший президент был приговорен к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по обвинениям, связанным с попыткой государственного переворота, и отбывает наказание в спецблоке тюрьмы в Бразилиа.