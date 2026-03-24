Бразильский суд временно перевел Болсонару под домашний арест - РИА Новости, 24.03.2026
23:02 24.03.2026
Бразильский суд временно перевел Болсонару под домашний арест
Бразильский суд временно перевел Болсонару под домашний арест - РИА Новости, 24.03.2026
Бразильский суд временно перевел Болсонару под домашний арест
Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение временно перевести экс-президента Жира Болсонару под домашний арест по состоянию здоровья,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T23:02:00+03:00
2026-03-24T23:02:00+03:00
в мире
бразилия
бразилиа
жаир болсонару
бразилия
бразилиа
в мире, бразилия, бразилиа, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Бразилиа, Жаир Болсонару
Бразильский суд временно перевел Болсонару под домашний арест

Верховный суд Бразилии перевел экс-президента Болсонару под домашний арест

© AP Photo / Leo CorreaКандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение временно перевести экс-президента Жира Болсонару под домашний арест по состоянию здоровья, сообщил портал G1.
"Алешандри ди Мораис разрешил бывшему президенту Жаиру Болсонару отбывать наказание под домашним арестом в течение 90 дней для восстановления после бронхопневмонии", - говорится в сообщении.
Суд разрешил провести хирургическую операцию Болсонару
20 декабря 2025, 04:51
Решение вступит в силу, когда Болсонару выпишут из больницы, где он сейчас находится.
По истечении 90 дней условия пребывания Болсонару под домашним арестом будут пересмотрены.
Ранее за перевод Болсонару под домашний арест выступила генпрокуратура.
Бывший президент был приговорен к 27 годам и трем месяцам лишения свободы по обвинениям, связанным с попыткой государственного переворота, и отбывает наказание в спецблоке тюрьмы в Бразилиа.
Болсонару переведен из реанимации в амбулаторную палату, сообщают СМИ
Вчера, 01:55
 
В миреБразилияБразилиаЖаир Болсонару
 
 
