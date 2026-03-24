Украинский дрон атаковал больницу в запорожской Васильевке
Украинский беспилотник атаковал здание реанимации центральной райбольницы в Васильевке Запорожской области, жертв нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
2026-03-24T10:49:00+03:00
Украинский дрон атаковал здание реанимации больницы в запорожской Васильевке
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал здание реанимации центральной райбольницы в Васильевке Запорожской области, жертв нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся удар по гражданскому объекту здравоохранения в городе Васильевке. БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы", - написал он в канале на платформе МАХ
.
По словам главы региона, повреждены оконные остекления.
"К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать. Информации о пострадавших не поступало", - добавил он.
Балицкий
отметил, что в настоящее время работают оперативные службы, ущерб будет оперативно устранен, ситуация под контролем.