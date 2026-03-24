Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного - РИА Новости, 24.03.2026
07:39 24.03.2026
Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного
Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного - РИА Новости, 24.03.2026
Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного
Работодатель не может привлекать сотрудника к работе во время больничного или запрещать ему оформление больничного листа, за это ему грозит штраф до 50 тысяч... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T07:39:00+03:00
2026-03-24T07:39:00+03:00
общество, россия, марина воронцова
Общество, Россия, Марина Воронцова
Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного

РИА Новости: взявшего больничный сотрудника не могут вызвать на работу

Мужчина с больным горлом. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Работодатель не может привлекать сотрудника к работе во время больничного или запрещать ему оформление больничного листа, за это ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист Марина Воронцова.
"Из совокупного анализа законодательства и статьи 183 ТК РФ, в которой закреплена обязанность работодателя выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности, следует, что запрещено привлекать работника к выполнению работы в период временной нетрудоспособности", - сказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА при АЮР.
Воронцова добавила, что также работодатель не может запретить работнику оформить листок нетрудоспособности, так как своим запретом нарушит право работника на медицинскую помощь и социальное обеспечение.
Юрист отметила, что, согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), за привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а руководителю до 5 тысяч рублей. Аналогичное наказание наступает и при запрете работодателем работнику оформлять больничный лист.
Кроме того, как уточнила Воронцова, при повторном нарушении ответственность наступает уже по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ - сумма штрафа для юрлица увеличивается до 70 тысяч рублей. Руководителя же могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей либо дисквалифицировать срок от одного года до трех лет.
ОбществоРоссияМарина Воронцова
 
 
