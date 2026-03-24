Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Работодатель не может привлекать сотрудника к работе во время больничного или запрещать ему оформление больничного листа, за это ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист Марина Воронцова.

"Из совокупного анализа законодательства и статьи 183 ТК РФ , в которой закреплена обязанность работодателя выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности, следует, что запрещено привлекать работника к выполнению работы в период временной нетрудоспособности", - сказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА при АЮР.

Воронцова добавила, что также работодатель не может запретить работнику оформить листок нетрудоспособности, так как своим запретом нарушит право работника на медицинскую помощь и социальное обеспечение.

Юрист отметила, что, согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), за привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а руководителю до 5 тысяч рублей. Аналогичное наказание наступает и при запрете работодателем работнику оформлять больничный лист.