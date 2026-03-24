https://ria.ru/20260324/bolnichnyy-2082538140.html
Юрист рассказала, можно ли вызвать на работу сотрудника с больничного
Работодатель не может привлекать сотрудника к работе во время больничного или запрещать ему оформление больничного листа, за это ему грозит штраф до 50 тысяч... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T07:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:0:7360:4140_1920x0_80_0_0_31fc12fe30e35acab794852f185a217e.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_319a639489a2da986b96a4df3d008910.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Работодатель не может привлекать сотрудника к работе во время больничного или запрещать ему оформление больничного листа, за это ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист Марина Воронцова.
"Из совокупного анализа законодательства и статьи 183 ТК РФ
, в которой закреплена обязанность работодателя выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности, следует, что запрещено привлекать работника к выполнению работы в период временной нетрудоспособности", - сказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА при АЮР.
Воронцова
добавила, что также работодатель не может запретить работнику оформить листок нетрудоспособности, так как своим запретом нарушит право работника на медицинскую помощь и социальное обеспечение.
Юрист отметила, что, согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), за привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а руководителю до 5 тысяч рублей. Аналогичное наказание наступает и при запрете работодателем работнику оформлять больничный лист.
Кроме того, как уточнила Воронцова, при повторном нарушении ответственность наступает уже по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ - сумма штрафа для юрлица увеличивается до 70 тысяч рублей. Руководителя же могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей либо дисквалифицировать срок от одного года до трех лет.