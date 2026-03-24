В США цены на бензин продолжили рост из-за операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Стоимость бензина в США продолжает расти на фоне перебоев поставок из-за конфликта США и Израиля с Ираном, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.
Средняя стоимость по состоянию на вторник достигла 3,977 доллара за галлон.
Выше всего цена на топливо на западном побережье страны. В штате Калифорния средняя цена достигла 5,822 доллара (против 4,628 в прошлом месяце), в столице, Вашингтоне, - 4,091 долларов против 3,102 долларов в прошлом месяце.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.