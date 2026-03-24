14:50 24.03.2026 (обновлено: 15:01 24.03.2026)
В Британии бензин подорожал на девять процентов с начала марта
Бензин в Великобритании с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожал более чем на 9%, цена дизеля выросла более чем на 17%, подсчитало РИА... РИА Новости, 24.03.2026
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Jack TaylorАвтозаправочная станция в Лондоне
Автозаправочная станция в Лондоне
ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Бензин в Великобритании с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожал более чем на 9%, цена дизеля выросла более чем на 17%, подсчитало РИА Новости, изучив данные еженедельных отчетов министерства энергетики.
Как следует из последнего отчета, по состоянию на 23 марта средняя цена бензина на АЗС достигла 144,16 пенса за литр. При этом 2 марта она была на уровне 132,14 пенса за литр, что означает, что рост с начала марта составил более 9%.
Цена дизеля выросла с 142,15 пенса за литр до 166,88 пенса за литр, подорожав на более чем 17%. В годовом выражении дизель подорожал еще больше – на 23,8%.
США и Израиль в субботу 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона, подняв цены на энергоносители в большинстве стран мира.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Биржевые цены на нефть резко упали после заявлений Трампа об Иране
23 марта, 14:19
 
