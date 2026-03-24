В Британии бензин подорожал на девять процентов с начала марта

ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Бензин в Великобритании с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожал более чем на 9%, цена дизеля выросла более чем на 17%, подсчитало РИА Новости, изучив данные еженедельных отчетов министерства энергетики.

Как следует из последнего отчета, по состоянию на 23 марта средняя цена бензина на АЗС достигла 144,16 пенса за литр. При этом 2 марта она была на уровне 132,14 пенса за литр, что означает, что рост с начала марта составил более 9%.