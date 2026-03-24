Россияне оказали психологическую и медицинскую помощь ливанцам в Бейруте

Волонтерская акция для детей в центре временного пребывания в Бейруте

БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Российские активисты под патронажем "Русского дома" провели в одном из центров временного пребывания в Бейруте мероприятия психологической разгрузки и врачебные консультации, передает корреспондент РИА Новости.

Российские детские педагоги и врачи, выпускники советских и российских вузов приняли участие в волонтерской акции в центре, где временно проживают более 100 человек, среди них есть годовалые дети, а самой старшей - 87 лет.

Для детей были организованы мероприятия в игровой форме. Активисты составили списки недостающих предметов первой необходимости и медикаментов и провели медицинский осмотр для всех желающих.

"Как только началась агрессия против нас со стороны Израиля и американцев, мы сразу созвонились, и выпускники Советского Союза и России организовали кризисный штаб, чтобы собрать пожертвования, собрать продукты питания, одеяла, в общем, все необходимое, чтобы помочь людям. Плюс к этому мы проводим осмотры людей в пунктах временного размещения", - рассказал РИА Новости врач-хирург, выпускник РУДН , Хасан Нассар.

Доктор отметил, что врачи-добровольцы оказывают непосредственную помощь больным в центрах временного размещения.

"Вот я сейчас только что осмотрел больного, у которого, по всей видимости, ущемленная грыжа. Поэтому такому больному, конечно, нужна срочная госпитализация и экстренная операция", - добавил он.

Эскалация между Израилем и " Хезболлах " началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану , включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута . Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.