16:57 24.03.2026 (обновлено: 17:27 24.03.2026)
Россияне оказали психологическую и медицинскую помощь ливанцам в Бейруте
Российские активисты под патронажем "Русского дома" провели в одном из центров временного пребывания в Бейруте мероприятия психологической разгрузки и врачебные РИА Новости, 24.03.2026
Россияне оказали психологическую и медицинскую помощь ливанцам в Бейруте

© РИА НовостиВолонтерская акция для детей в центре временного пребывания в Бейруте
Волонтерская акция для детей в центре временного пребывания в Бейруте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Российские активисты под патронажем "Русского дома" провели в одном из центров временного пребывания в Бейруте мероприятия психологической разгрузки и врачебные консультации, передает корреспондент РИА Новости.
Российские детские педагоги и врачи, выпускники советских и российских вузов приняли участие в волонтерской акции в центре, где временно проживают более 100 человек, среди них есть годовалые дети, а самой старшей - 87 лет.
Для детей были организованы мероприятия в игровой форме. Активисты составили списки недостающих предметов первой необходимости и медикаментов и провели медицинский осмотр для всех желающих.
"Как только началась агрессия против нас со стороны Израиля и американцев, мы сразу созвонились, и выпускники Советского Союза и России организовали кризисный штаб, чтобы собрать пожертвования, собрать продукты питания, одеяла, в общем, все необходимое, чтобы помочь людям. Плюс к этому мы проводим осмотры людей в пунктах временного размещения", - рассказал РИА Новости врач-хирург, выпускник РУДН, Хасан Нассар.
Доктор отметил, что врачи-добровольцы оказывают непосредственную помощь больным в центрах временного размещения.
"Вот я сейчас только что осмотрел больного, у которого, по всей видимости, ущемленная грыжа. Поэтому такому больному, конечно, нужна срочная госпитализация и экстренная операция", - добавил он.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
По официальным данным ливанских властей, из-за израильских ударов с начала мая свои дома были вынуждены покинуть более миллиона ливанцев, также севернее Бейрута в одном из центров размещены около 40 российских граждан. Всего в разных районах страны открыто около 700 центров временного размещения, в которых размещено порядка 150 тысяч граждан. Волонтеры из российской диаспоры в Ливане регулярно оказывают гуманитарную помощь.
