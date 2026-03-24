Боевика, расстрелявшего жителя в Мариуполе, внесли в перечень террористов

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Осужденный на 22 года лишения свободы боевик "Азова"* Николай Гуртовский**, расстрелявший в Мариуполе мирного жителя, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Ранее в прокуратуре ДНР сообщили РИА Новости, что Верховный суд ДНР приговорил Гуртовского** к 22 годам лишения свободы. Установлено, что в марте 2022 года он совместно с сослуживцем, выполняя преступный приказ командования, прибыл на улицу Плановую в Мариуполе с целью поиска и уничтожения российских военнослужащих и там открыл огонь из автомата по гражданскому мужчине. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений.
Также в перечень внесены Игнатенко** Дмитрий Александрович, 07.04.1999 года рождения и Шарутин** Иван Михайлович, 15.11.1990 года рождения.
Они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно стреляли по российским военным и мирному населению.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов.