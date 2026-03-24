Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Наука
 
18:42 24.03.2026 (обновлено: 18:48 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/astronomy-2082697318.html
Астрономы обнаружили вторую звездную систему с формирующимися планетами
Астрономы обнаружили вторую формирующуюся планету в диске молодой звезды WISPIT 2, что делает эту систему уникальной лабораторией для изучения рождения планет,... РИА Новости, 24.03.2026
наука
земля
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e293c4d2dae6cc78b6c2d6aafca0002e.jpg
https://ria.ru/20260316/planety-2081046406.html
https://ria.ru/20260129/planeta-2070953790.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb8ca814b83cfb5a2b7e9678c1085b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Звездное небо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Астрономы обнаружили вторую формирующуюся планету в диске молодой звезды WISPIT 2, что делает эту систему уникальной лабораторией для изучения рождения планет, напоминающей раннюю Солнечную систему, сообщается в пресс-релизе Европейской южной обсерватории (ESO).
"Астрономы обнаружили две планеты, формирующиеся в диске вокруг молодой звезды под названием WISPIT 2. Ранее обнаружив одну планету, команда ученых задействовала телескопы ESO, чтобы подтвердить присутствие второй. Эти наблюдения, а также уникальная структура диска вокруг звезды указывают на то, что система WISPIT 2 может напоминать нашу раннюю Солнечную систему", - говорится в релизе.
Карта звездного неба с изображением 25 000 сверхмассивных черных дыр - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Ученые обнаружили новый класс планет с большими запасами серы
16 марта, 17:12
Отмечается, что эта система стала лишь второй известной (после PDS 70), где две планеты были непосредственно замечены в процессе формирования вокруг своей родительской звезды. Однако, в отличие от PDS 70, WISPIT 2 обладает очень протяженным планетообразующим диском с характерными щелями и кольцами. Это позволяет предположить, что сейчас формируется больше планет, которые со временем могут быть обнаружены.
"WISPIT 2 - это лучший на сегодняшний день взгляд в наше собственное прошлое", - заявила ведущий автор исследования Хлоя Лолор.
Как отметил соавтор исследования Кристиан Гински, WISPIT 2 предоставляет "важнейшую лабораторию" не просто для наблюдения за рождением одной планеты, а за целой планетной системой.
Первая планета, получившая название WISPIT 2b, была обнаружена в прошлом году. Ее масса почти в пять раз превышает массу Юпитера, а обращается она вокруг центральной звезды на расстоянии примерно в 60 раз большем, чем дистанция от Земли до Солнца. Новая планета WISPIT 2c находится в четыре раза ближе к центральной звезде и в два раза массивнее, чем WISPIT 2b. Обе планеты являются газовыми гигантами.
Планета HD 137010 b в представлении художника - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
29 января, 12:25
 
НаукаЗемляМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала