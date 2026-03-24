Астрономы обнаружили вторую звездную систему с формирующимися планетами

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Астрономы обнаружили вторую формирующуюся планету в диске молодой звезды WISPIT 2, что делает эту систему уникальной лабораторией для изучения рождения планет, напоминающей раннюю Солнечную систему, сообщается в пресс-релизе Европейской южной обсерватории (ESO).
"Астрономы обнаружили две планеты, формирующиеся в диске вокруг молодой звезды под названием WISPIT 2. Ранее обнаружив одну планету, команда ученых задействовала телескопы ESO, чтобы подтвердить присутствие второй. Эти наблюдения, а также уникальная структура диска вокруг звезды указывают на то, что система WISPIT 2 может напоминать нашу раннюю Солнечную систему", - говорится в релизе.
Отмечается, что эта система стала лишь второй известной (после PDS 70), где две планеты были непосредственно замечены в процессе формирования вокруг своей родительской звезды. Однако, в отличие от PDS 70, WISPIT 2 обладает очень протяженным планетообразующим диском с характерными щелями и кольцами. Это позволяет предположить, что сейчас формируется больше планет, которые со временем могут быть обнаружены.
"WISPIT 2 - это лучший на сегодняшний день взгляд в наше собственное прошлое", - заявила ведущий автор исследования Хлоя Лолор.
Как отметил соавтор исследования Кристиан Гински, WISPIT 2 предоставляет "важнейшую лабораторию" не просто для наблюдения за рождением одной планеты, а за целой планетной системой.
Первая планета, получившая название WISPIT 2b, была обнаружена в прошлом году. Ее масса почти в пять раз превышает массу Юпитера, а обращается она вокруг центральной звезды на расстоянии примерно в 60 раз большем, чем дистанция от Земли до Солнца. Новая планета WISPIT 2c находится в четыре раза ближе к центральной звезде и в два раза массивнее, чем WISPIT 2b. Обе планеты являются газовыми гигантами.
29 января, 12:25