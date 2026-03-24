УЛАН-УДЭ, 24 мар - РИА Новости. Защита обжаловала арест экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова по делу о мошенничестве при строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
"Да, обжаловал... Жалобу подала адвокат Луковникова", - сказал собеседник агентства.
Семнадцатого марта глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Евгения Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, отметил губернатор. Правоохранители сообщили РИА Новости, что экс-зампреда правительства Бурятии доставили в Улан-Удэ, ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. В пресс-службе прокуратуры Бурятии РИА Новости сообщали, что Советский районный суд Улан-Удэ арестовал Луковникова на 2 месяца - до 17 мая 2026 года. В суде сообщалось, что его обвиняют в соучастии в хищении более 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста через реку Уда.
Также на 2 месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего мост через Уду.
Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.
Контракт о строительстве моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
