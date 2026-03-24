УЛАН-УДЭ, 24 мар - РИА Новости. Защита обжаловала арест экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова по делу о мошенничестве при строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Контракт о строительстве моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.