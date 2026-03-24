СМИ: "АдГ" заподозрили в якобы передаче России неких секретных данных

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В ЕС и Германии опасаются, что немецкая оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) якобы может передавать некую конфиденциальную информацию России, утверждает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС и четырех немецких парламентариев, не приводя никаких доказательств.

"Будь то из-за (венгерского премьера Виктора - ред.) Орбана или из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией свободно, как это было бы в кругу ближайших доверенных лиц ... Это венгерский фактор, и это фактор АдГ", - заявил другой дипломат.