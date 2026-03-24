Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "АдГ" заподозрили в якобы передаче России неких секретных данных
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/adg-2082542742.html
СМИ: "АдГ" заподозрили в якобы передаче России неких секретных данных
В ЕС и Германии опасаются, что немецкая оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) якобы может передавать некую конфиденциальную информацию... РИА Новости, 24.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1314670e15a7730bdbee39efc77c9707.jpg
https://ria.ru/20260318/germaniya-2081546338.html
https://ria.ru/20260322/mir-2082281584.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e24e713fc0cef85d0fafdd9b4514fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Венгрия, Сергей Лавров, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия, Мария Захарова, Германия, Россия, В мире
Politico: в ЕС и ФРГ заподозрили "АдГ" в якобы передаче РФ секретных данных

© AP Photo / Michael Sohn — Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В ЕС и Германии опасаются, что немецкая оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) якобы может передавать некую конфиденциальную информацию России, утверждает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС и четырех немецких парламентариев, не приводя никаких доказательств.
"Доступ к конфиденциальным документам ЕС со стороны дружественной России партии "Альтернатива для Германии" вызывает опасения в том, что Москва может получить доступ к информации с обсуждений по чувствительным темам", - утверждает издание. При этом каких-либо доказательств в статье не приводится.
Как пишет Politico, немецкие депутаты, в том числе из АдГ, имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи документов ЕС, включая конфиденциальные записи с заседаний послов, на которых дипломаты блока обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, таким как планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.
"Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию", - утверждает политик от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер.
По данным издания, такие подозрения влияют на то, как проводятся обсуждения по чувствительным темам. "Мы принимаем всевозможные меры предосторожности в Брюсселе для защиты конфиденциальной информации и важных встреч", - заявил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС, при этом посетовав на доступ, который имеют к данным депутаты АдГ.
"Будь то из-за (венгерского премьера Виктора - ред.) Орбана или из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией свободно, как это было бы в кругу ближайших доверенных лиц ... Это венгерский фактор, и это фактор АдГ", - заявил другой дипломат.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Центр правительственной информации Венгрии назвал это ложью и проукраинской пропагандой. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что ЕК обеспокоена сообщением в СМИ о том, что глава МИД Венгрии якобы передавал РФ информацию об обсуждениях на заседаниях ЕС.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала