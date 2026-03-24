Женщины должны иметь право на аборт по ОМС, считает депутат

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Аборт является сложной медицинской операцией, на проведение которой по ОМС должны иметь право женщины, оплачивающие взносы, заявила депутат Госдумы Нина Останина.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте, исходя из собственной ситуации, это самый верный подход.
"Пока мы не предложили систему соцгарантий, которые защищали бы мать, семью и ребенка, мы не можем настаивать на запрете. Операция по прерыванию беременности — такая же сложная, как и любая другая, и женщины, выплачивающие взносы, имеют право на эту медицинскую услугу по ОМС", - сказала Останина "Ленте.ру".
Депутат отметила, что "склонение к аборту" — в принципе довольно размытое понятие, под которое можно подвести практически что угодно. По этой причине она сочла неудивительной реакцию общества на подобные инициативы.