Женщины должны иметь право на аборт по ОМС, считает депутат

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Аборт является сложной медицинской операцией, на проведение которой по ОМС должны иметь право женщины, оплачивающие взносы, заявила депутат Госдумы Нина Останина.

Депутат отметила, что "склонение к аборту" — в принципе довольно размытое понятие, под которое можно подвести практически что угодно. По этой причине она сочла неудивительной реакцию общества на подобные инициативы.