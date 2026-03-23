Зеленский пытается решить проблему с газом с помощью Мозамбика

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, обсуждались, в том числе, поставки газа на Украину.

Украина живет в условиях топливного и энергетического кризиса и вынуждена искать за рубежом поставщиков энергоресурсов и кредиты на это.